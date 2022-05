Giro d’Italia 2022, i ritirati. Miguel Angel Lopez abbandona la Corsa Rosa alla quarta tappa (Di martedì 10 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: alla partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terza tappa. ritirati Giro d’Italia 2022 TERZA tappa Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) quarta tappa Miguel Angel Lopez ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Ildi ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori:partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terzaTERZAJan Tratnik (Bahrain-Victorious)...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 gio… - giroditalia : ?? Buonanotte dal Giro d'Italia! Powered by @ENIT_italia #Giro - ribizli009 : RT @giroditalia: ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi il grand… - torbangla : @bzzlr Cerca #stragequotidiana qui su Twitter e da’ un’occhiata alla dinamica degli incidenti, quando è descritta.… -