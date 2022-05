Giro d’Italia 2022, Giulio Ciccone: “Oggi sarà dura anche per il vento, ne vedremo delle belle sull’Etna” (Di martedì 10 maggio 2022) Comincia Oggi di fatto il Giro d’Italia 2022 di Giulio Ciccone, dopo aver dovuto limitare i danni nelle prime tre tappe disputate sul suolo magiaro soprattutto a causa della cronometro andata in scena lo scorso sabato a Budapest. Lo scalatore abruzzese della Trek-Segafredo, di norma in difficoltà nelle prove contro il tempo, è sprofondato infatti al 39° posto della generale a 1’01” dal leader Mathieu Van der Poel. Dopo una giornata di riposo per il trasferimento in Italia, quest’Oggi si comincia a fare davvero sul serio anche in salita con l‘arrivo sull’Etna, un banco di prova già molto indicativo per valutare lo stato di forma dei capitani con ambizioni di classifica nella Corsa Rosa. “Oggi ci sarà un ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Cominciadi fatto ildi, dopo aver dovuto limitare i danni nelle prime tre tappe disputate sul suolo magiaro soprattutto a causa della cronometro andata in scena lo scorso sabato a Budapest. Lo scalatore abruzzese della Trek-Segafredo, di norma in difficoltà nelle prove contro il tempo, è sprofondato infatti al 39° posto della generale a 1’01” dal leader Mathieu Van der Poel. Dopo una giornata di riposo per il trasferimento in Italia, quest’si comincia a fare davvero sul serioin salita con l‘arrivo, un banco di prova già molto indicativo per valutare lo stato di forma dei capitani con ambizioni di classifica nella Corsa Rosa. “ciun ...

