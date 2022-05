Giro d’Italia 2022, Etna da incubo per l’Astana: Miguel Angel Lopez si ritira, Nibali paga dazio dai migliori. Obiettivi ridimensionati (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si aspettava qualcosa di più dal primo arrivo in quota del Giro d’Italia. Sull’Etna eravamo pronti a vedere le prime schermaglie fra i pretendenti alla maglia rosa, che sono invece arrivati tutti insieme all’arrivo. Qualcosa però questa tappa siciliana ce l’ha detta: che a Verona non sarà un uomo dell’Astana-Qazaqstan ad alzare il prestigioso Trofeo Senza Fine. Una frazione da incubo quella di oggi per il team kazako guidato nella Corsa Rosa da Giuseppe Martinelli e Stefano Zanini. Nei primi chilometri è arrivata immediatamente la notizia che un direttore sportivo non vorrebbe mai sentire, quella del ritiro del tuo leader designato per la corsa. Miguel Angel Lopez ha accostato la bicicletta dopo una ventina di chilometri dal via di Avola, il tutto a ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Ci si aspettava qualcosa di più dal primo arrivo in quota del. Sull’eravamo pronti a vedere le prime schermaglie fra i pretendenti alla maglia rosa, che sono invece arrivati tutti insieme all’arrivo. Qualcosa però questa tappa siciliana ce l’ha detta: che a Verona non sarà un uomo del-Qazaqstan ad alzare il prestigioso Trofeo Senza Fine. Una frazione daquella di oggi per il team kazako guidato nella Corsa Rosa da Giuseppe Martinelli e Stefano Zanini. Nei primi chilometri è arrivata immediatamente la notizia che un direttore sportivo non vorrebbe mai sentire, quella del ritiro del tuo leader designato per la corsa.ha accostato la bicicletta dopo una ventina di chilometri dal via di Avola, il tutto a ...

