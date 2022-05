Giro d’Italia 2022, episodio 4: sull’Etna arriva la fuga. A Kamna la tappa, a Lopez (Juan Pedro) la rosa (Di martedì 10 maggio 2022) La quarta tappa del Giro d’Italia 2022 è la prima nel Bel Paese. Si arriva dal giorno di riposo che ha riportato i corridori in Italia e va in scena la prima vera salita dell’intera corsa: l’Etna. È la settima volta che la Corsa rosa arriva sull’erta simbolo della Sicilia e la quarta al Rifugio Sapienza, a 55 anni di distanza dalla prima. Sin dalla presentazione della tappa, c’è stato un sentore generalizzato: tappa da fuga, per svariati motivi, che pian piano andremo a snocciolare. Dopo il giorno di riposo infatti, il gruppo ha deciso di riprendere confidenza con l’Italia e ha lasciato andare all’attacco 14 uomini. Questi hanno toccato un vantaggio che è arrivato a circa 12?, prima di essere ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) La quartadelè la prima nel Bel Paese. Sidal giorno di riposo che ha riportato i corridori in Italia e va in scena la prima vera salita dell’intera corsa: l’Etna. È la settima volta che la Corsasull’erta simbolo della Sicilia e la quarta al Rifugio Sapienza, a 55 anni di distanza dalla prima. Sin dalla presentazione della, c’è stato un sentore generalizzato:da, per svariati motivi, che pian piano andremo a snocciolare. Dopo il giorno di riposo infatti, il gruppo ha deciso di riprendere confidenza con l’Italia e ha lasciato andare all’attacco 14 uomini. Questi hanno toccato un vantaggio che èto a circa 12?, prima di essere ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - Flyingteacher67 : RT @VisitSicilyOP: Siete pronti a percorsi incantati per raggiungere traguardi importantissimi? ????? 4/5 Maggio #Avola #Etna #Catania #Mess… - saraassicura : Si conclude qui la prima meravigliosa tappa italiana di questa edizione del #Giro d'Italia. Vince Il tedesco Kamna… -