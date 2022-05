Giro d'Italia 2022, 6° tappa Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri): percorso, orari e altimetria (Di martedì 10 maggio 2022) Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza saranno le province calabresi interessate dalla 6° tappa del Giro d'Italia 2022, la Palmi – Scalea di 192 km, che si svilupperà lungo la Riviera dei Cedri. Una frazione con un finale in volata quasi scontato, salvo un attacco sin dai primi km. Il percorso della 6° tappa La 6° tappa del Giro d'Italia numero 105, in programma giovedì 12 maggio, si corre interamente in Calabria. Si parte da Palmi, in provincia di Reggio Calabria e si arriva a Scalea, in provincia di Cosenza, dopo 192 km. Un arrivo già proposto dalla corsa rosa nel 2000, quando si impose lo slovacco Ján Svorada. Si ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 10 maggio 2022) Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza saranno le province calabresi interessate dalla 6°deld', ladi 192 km, che si svilupperà lungo ladei. Una frazione con un finale in volata quasi scontato, salvo un attacco sin dai primi km. Ildella 6°La 6°deld'numero 105, in programma giovedì 12 maggio, si corre interamente in Calabria. Si parte da, in provincia di Reggio Calabria e si arriva a, in provincia di Cosenza, dopo 192 km. Un arrivo già proposto dalla corsa rosa nel 2000, quando si impose lo slovacco Ján Svorada. Si ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : STAGE 4?? | TAPPA 4?? ????? ??Avola ??'Involtini siciliani al Nero d'Avola' ?? @ENIT_italia #Giro - Sport_Fair : #Giro I risultati della quarta tappa: #Kamna vince sull'Etna, in ritardo #Nibali e nuova maglia rosa - azzurridigloria : ?????GIRO D'ITALIA, 4A TAPPA????? Vincono i fuggitivi sull'Etna: Lennard #Kämna si prende la vittoria di tappa, Juan… -