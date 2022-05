Gigi Buffon divorzia da Ilaria D’Amico: carte già pronte | Il grande ritorno di lei (Di martedì 10 maggio 2022) Gigi Buffon e la compagna Ilaria D’Amico si sono lasciati? Sul web girando diverse indiscrezioni, ma facciamo chiarezza. Gigi Buffon divorzia Ilaria – DonnaPress.itL’ex calciatore e portiere storico della squadra di calcio Juventus è sotto i tutti i riflettori nell’ultimo periodo. E questo, per qualche strano motivo non è dato dal suo lavoro o dalla sua professione. Bensì è dato dalla relazione che ha con la grande Ilaria D’Amico, ex presentatrice televisiva. Ilaria e Gigi Buffon sono ufficialmente fidanzati dal 2014 ma fra i due non c’è ancora aria di matrimonio. Seguiamo adesso le tracce delle indiscrezioni che girano sul web negli ... Leggi su howtodofor (Di martedì 10 maggio 2022)e la compagnasi sono lasciati? Sul web girando diverse indiscrezioni, ma facciamo chiarezza.– DonnaPress.itL’ex calciatore e portiere storico della squadra di calcio Juventus è sotto i tutti i riflettori nell’ultimo periodo. E questo, per qualche strano motivo non è dato dal suo lavoro o dalla sua professione. Bensì è dato dalla relazione che ha con la, ex presentatrice televisiva.sono ufficialmente fidanzati dal 2014 ma fra i due non c’è ancora aria di matrimonio. Seguiamo adesso le tracce delle indiscrezioni che girano sul web negli ...

Advertising

juventustotale : ??? Fagioli: 'La prima cosa che mi viene in mente della cavalcata della #Cremonese è il gol segnato a #Buffon. Gigi,… - ClaraPorta4 : RT @salpaladino: @Bresingar_ Nemmeno troppo unpopular, in ogni caso si completavano alla grande proprio perché ognuno dei tre aveva caratte… - maryzellaaaa : RT @salpaladino: @Bresingar_ Nemmeno troppo unpopular, in ogni caso si completavano alla grande proprio perché ognuno dei tre aveva caratte… - annalisapanello : RT @salpaladino: @Bresingar_ Nemmeno troppo unpopular, in ogni caso si completavano alla grande proprio perché ognuno dei tre aveva caratte… - salpaladino : @Bresingar_ Nemmeno troppo unpopular, in ogni caso si completavano alla grande proprio perché ognuno dei tre aveva… -