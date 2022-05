GF Vip, Barù: quanto ha guadagnato al Grande Fratello Vip? Cifra da capogiro: «Ho chiesto tanti soldi e mi hanno detto sì» (Di martedì 10 maggio 2022) Barù è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip 6, anche per la sua amicizia speciale con Jessica Selassié. Di recente l’ex gieffino ha parlato della Cifra da capogiro che gli hanno offerto per partecipare al reality: di quanto si tratta? Leggi anche: Franco Bortuzzo, padre di Manuel, contro Lulù Selassié: «I genitori... Leggi su donnapop (Di martedì 10 maggio 2022)è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF6, anche per la sua amicizia speciale con Jessica Selassié. Di recente l’ex gieffino ha parlato delladache gliofferto per partecipare al reality: disi tratta? Leggi anche: Franco Bortuzzo, padre di Manuel, contro Lulù Selassié: «I genitori...

Advertising

361_magazine : Barù e il ristorante: aveva annunciato il suo progetto a Verissimo qualche tempo fa, dopo l'uscita dalla casa del G… - infoitcultura : Barù senza filtri su Jessica Selassiè, poi la verità sulla sua partecipazione al Gf Vip - infoitcultura : Barù sul GF Vip: 'Mi hanno pagato bene e non ho potuto dire di no. Jessica? Siamo amici e basta' - infoitcultura : GF Vip 6: Barù parla di Jessica, ed è senza… - infoitcultura : Barù smonta Jessica Selassiè dopo il GF Vip: tutto quello che non aveva mai detto -

Barù shock: apre completamente il suo cuore e non trattiene nulla ll nipote di Costantino della Gherardesca a ruota libera sulla principessa e sull'esperienza al Grande Fratello Vip 6. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip Barù è tornato a parlare della sua permanenza in casa e del rapporto con la sorella Selassèe . Come sempre Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona è stato schietto e sincero, senza esitazioni. Ma ... Barù vuota il sacco su Jessica: ' Se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l'ha capito. Non stiamo...' Barù , uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Gf Vip ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica 'Non succederà più' condotta da Giada De Miceli , in onda sulle frequenza ... Novella 2000 ll nipote di Costantino della Gherardesca a ruota libera sulla principessa e sull'esperienza al Grande Fratello6. Dopo l'esperienza al Grande Fratelloè tornato a parlare della sua permanenza in casa e del rapporto con la sorella Selassèe . Come sempre Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona è stato schietto e sincero, senza esitazioni. Ma ..., uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Gfha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica 'Non succederà più' condotta da Giada De Miceli , in onda sulle frequenza ... Barù torna in TV nel nuovo programma di cucina di Alessandro Borghese