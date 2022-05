George Russell è l’uomo forte di casa Mercedes? Lewis Hamilton è in crisi (Di martedì 10 maggio 2022) Situazioni difficili da pronosticare. Almeno ad inizio. In questo avvio di Mondiale 2022 non c’è solo la sorpresa della Ferrari che, in queste prime gare, si è presa le luci della ribalta accanto alla Red Bull di Max Verstappen. Altri fatti poco pronosticabili (due) arrivano da casa Mercedes: la Freccia d’Argento è in grande difficoltà e George Russell sta sfoderando prestazioni migliori del pluricampione Lewis Hamilton. L’inglesino ex Williams ha terminato, nuovamente, un Gran Premio davanti al più famoso compagno di squadra ed in classifica detiene il primato nel derby casalingo. Dalla crisi clamorosa dell’ex campione del mondo sta emergendo il talentuoso ragazzo: è lui l’uomo forte nel costruttore della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Situazioni difficili da pronosticare. Almeno ad inizio. In questo avvio di Mondiale 2022 non c’è solo la sorpresa della Ferrari che, in queste prime gare, si è presa le luci della ribalta accanto alla Red Bull di Max Verstappen. Altri fatti poco pronosticabili (due) arrivano da: la Freccia d’Argento è in grande difficoltà esta sfoderando prestazioni migliori del pluricampione. L’inglesino ex Williams ha terminato, nuovamente, un Gran Premio davanti al più famoso compagno di squadra ed in classifica detiene il primato nel derbylingo. Dallaclamorosa dell’ex campione del mondo sta emergendo il talentuoso ragazzo: è luinel costruttore della ...

