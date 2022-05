Gabriele Corsi, la moglie è la giornalista Laura Pertici: “È la donna giusta per me” (Di martedì 10 maggio 2022) Gabriele Corsi, la moglie è Laura Pertici alla quale è unito dal 2002: la coppia ha due figli Margherita e Leonard. Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pertici Stasera vedremo il conduttore commentare la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 insieme a Cristiano Malgioglio, in onda a partire dalle 20:30 su Raiuno. Laureatasi in lingue all’Università La Sapienza in Lingue e Letterature Straniere, ha intrapreso una carriera giornalistica divenendo nel 2018 caporedattrice centrale di Repubblica. Tra sue le passioni ci sono i viaggi, infatti, grazie al suo lavoro, ha avuto la possibilità di visitare tanti Paesi del mondo. Nonostante questo, però, non ha mai lasciato Roma, dove ancora oggi vive insieme a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022), laalla quale è unito dal 2002: la coppia ha due figli Margherita e Leonard., chi è laStasera vedremo il conduttore commentare la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 insieme a Cristiano Malgioglio, in onda a partire dalle 20:30 su Raiuno. Laureatasi in lingue all’Università La Sapienza in Lingue e Letterature Straniere, ha intrapreso una carriera giornalistica divenendo nel 2018 caporedattrice centrale di Repubblica. Tra sue le passioni ci sono i viaggi, infatti, grazie al suo lavoro, ha avuto la possibilità di visitare tanti Paesi del mondo. Nonostante questo, però, non ha mai lasciato Roma, dove ancora oggi vive insieme a ...

