“Futuro Ospina? L’agente ha le idee chiare”: aggiornamenti sul rinnovo del portiere del Napoli (Di martedì 10 maggio 2022) Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” delle ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. In particolare, si è discusso della situazione contrattuale di David Ospina e Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Ospina, Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Calciomercato Napoli, il Futuro di Ospina e Mertens “Nonostante qualche contatto con la società azzurra, il procuratore di Ospina sembra intenzionato a portarlo via. Piace al Real Madrid, anche la Lazio ci aveva fatto un pensiero su espressa indicazione di mister Sarri“. “Mertens? Nessun calciatore al Napoli sente la piazza e la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, ha parlato a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” delle ultime notizie di calciomercato in casa. In particolare, si è discusso della situazione contrattuale di Davide Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Calciomercato, ildie Mertens “Nonostante qualche contatto con la società azzurra, il procuratore disembra intenzionato a portarlo via. Piace al Real Madrid, anche la Lazio ci aveva fatto un pensiero su espressa indicazione di mister Sarri“. “Mertens? Nessun calciatore alsente la piazza e la ...

