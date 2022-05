Futuro Lozano, l’attaccante del Napoli si sfoga sui social: “Solo mera speculazione” (Di martedì 10 maggio 2022) Mancano Solo due giornate, ovvero 180 minuti, da giocare per poi mettere la parola fine anche a questa stagione di Serie A. Mentre si giunge al termine, si entra già in ottica calciomercato svelando i retroscena di possibili addii e arrivi. In casa Napoli si è discusso molto in questi ultimi giorni di rinnovi e valigie alla porta, tra cui quella di Hirving Lozano. Molti scenari hanno visto il messicano lontano dal golfo azzurro, stuzzicato da offerte provenienti dall’estero. Il quanto si rivela tutto infondato, portando allo sfogo del diretto interessato tramite social. Hirving Lozano (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “Solo una mera speculazione”: Lozano chiarisce sui social In merito alle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Mancanodue giornate, ovvero 180 minuti, da giocare per poi mettere la parola fine anche a questa stagione di Serie A. Mentre si giunge al termine, si entra già in ottica calciomercato svelando i retroscena di possibili addii e arrivi. In casasi è discusso molto in questi ultimi giorni di rinnovi e valigie alla porta, tra cui quella di Hirving. Molti scenari hanno visto il messicano lontano dal golfo azzurro, stuzzicato da offerte provenienti dall’estero. Il quanto si rivela tutto infondato, portando allo sfogo del diretto interessato tramite. Hirving(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “una”:chiarisce suiIn merito alle ...

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Lozano: “Qualsiasi comunicazione sul mio futuro sarà valida solo s… - serieAnews_com : ?? #Napoli, #Lozano non ci sta e 'sbotta' su Instagram ?? Nel mirino alcune indiscrezioni di #calciomercato riguard… - cn1926it : FOTO #Lozano sul suo futuro: 'Quello che sentite in giro? È solo mera speculazione' - salv_amoroso : ?? NAPOLI Hirving #Lozano ha ribadito, sui suoi canali social, che le discussioni in merito al suo presente e al su… - BrunoGalvan85 : Lozano contro i familiari: 'Comunicazioni sul mio futuro valide solo tramite me e i miei rappresentati' - -