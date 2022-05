Futuro in Serie A per Ghoulam? Arriva la prima offerta (Di martedì 10 maggio 2022) Faouzi Ghoulam è stato ben poco impiegato da Luciano Spalletti in questa stagione, complici i difficoltosi rientri dagli infortuni e un Mario Rui che è sempre stato padrone assoluto della fascia sinistra. Solo 11 presenze in Serie A per lui (solamente due da titolare però, per un totale di appena 207?) in quella che con ogni probabilità sarà stata la sua ultima stagione al Napoli. FOTO: Getty – Ghoulam Napoli L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, riferisce come in Italia non manchino certo gli estimatori, tant’è che sarebbe già Arrivata una prima offerta al suo procuratore Jorge Mendes, anche se non è specificato da parte di quale club. Anche all’estero ci sono comunque diverse squadre a cui Ghoulam potrebbe far comodo e che sarebbero pronte a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Faouziè stato ben poco impiegato da Luciano Spalletti in questa stagione, complici i difficoltosi rientri dagli infortuni e un Mario Rui che è sempre stato padrone assoluto della fascia sinistra. Solo 11 presenze inA per lui (solamente due da titolare però, per un totale di appena 207?) in quella che con ogni probabilità sarà stata la sua ultima stagione al Napoli. FOTO: Getty –Napoli L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, riferisce come in Italia non manchino certo gli estimatori, tant’è che sarebbe giàta unaal suo procuratore Jorge Mendes, anche se non è specificato da parte di quale club. Anche all’estero ci sono comunque diverse squadre a cuipotrebbe far comodo e che sarebbero pronte a ...

