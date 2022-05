Furbetti del Reddito di cittadinanza | tra i beneficiari anche mafiosi e detenuti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 maggio 2022) La Guardia di Finanza ha ‘individuato’ a Riposto, nel catanese, 32 indebiti percettori deldiper un danno alle casse dello Stato di oltre 398 mila euro. In particolare, in due non avevano i requisiti per ottenere il ‘beneficio’ perché condannati in via definitiva per il reato di associazione mafiosa. Altre dieci persone hanno omesso di comunicare di avere nel proprio ‘nucleo’ dei familiari condannati in via definitiva per il medesimo reato. In tre, invece, non avevano i requisiti per ottenere il ‘beneficio‘ perché sottoposti a misura cautelare. Altre diciassette persone, infine hanno omesso di comunicare di avere nel proprio ‘nucleo’ familiari sottoposti a misura cautelare personale. Sulla base degli elementi acquisiti le fiamme gialle hanno denunciato gli indebiti percettori all’Autorità giudiziaria che ha già emesso 27 avvisi ...