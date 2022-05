Frittelle di mele senza lievitazione: un uovo e una Mela e sono pronte in 5 minuti! (Di martedì 10 maggio 2022) Ti piace la Mela e desideri una ricetta sfiziosa da poter realizzare ogni volta che vuoi? I bocconcini di Mela fritta sono la giusta risposta alla tua voglia. Preparare questi dolcetti fritti è facile e veloce infatti l’impasto non dovrà nemmeno lievitare. Amerai questa ricetta fin dal primo momento e i bambini faranno a gara con i grandi per accaparrarsi l’ultimo bocconcino nel piatto. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per dare vita alla ricetta sono: 1 Mela 300 gr di farina 00 1 uovo 6 gr di lievito per dolci 80 gr di zucchero vanigliato Uva secca 2 cucchiai di olio ½ cucchiaino di sale Cannella 125 gr di yogurt alla vaniglia 2 cucchiai di zucchero Zucchero Preparazione In una ciotola rompiamo un uovo e aggiungiamo lo zucchero insieme a quello vanigliato, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 10 maggio 2022) Ti piace lae desideri una ricetta sfiziosa da poter realizzare ogni volta che vuoi? I bocconcini difrittala giusta risposta alla tua voglia. Preparare questi dolcetti fritti è facile e veloce infatti l’impasto non dovrà nemmeno lievitare. Amerai questa ricetta fin dal primo momento e i bambini faranno a gara con i grandi per accaparrarsi l’ultimo bocconcino nel piatto. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per dare vita alla ricetta: 1300 gr di farina 00 16 gr di lievito per dolci 80 gr di zucchero vanigliato Uva secca 2 cucchiai di olio ½ cucchiaino di sale Cannella 125 gr di yogurt alla vaniglia 2 cucchiai di zucchero Zucchero Preparazione In una ciotola rompiamo une aggiungiamo lo zucchero insieme a quello vanigliato, ...

