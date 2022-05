Francia e Berlino si smarcano dagli Usa. Draghi che fa? (Di martedì 10 maggio 2022) Mentre sulla Piazza Rossa di Mosca hanno sfilato mezzi militari e soldati per il Giorno della Vittoria, il presidente francese Macron ed il cancelliere tedesco Scholz si sono incontrati a Berlino. Ancora una volta, il vertice ha sottolineato la necessità di sostenere la resistenza ucraina ed il conseguente invio di armi a Kiev: “Putin non ci lascia altra scelta: ha leso il principio dell’inviolabilità dei confini per il suo progetto di rivincita di un impero russo”, ha affermato Olaf Scholz. C’è, però, un limite fondamentale rimarcato dall’asse Parigi-Berlino: il conflitto non dovrà mai estendersi oltre i confini ucraini. Sia Macron che il cancelliere tedesco hanno parlato di rapida de-escalation, ma senza che l’Ucraina giunga ad un trattato di pace formato solo da diktat. Insomma, la volontà è quella di ostacolare l’offensiva di Putin, cercando in ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 10 maggio 2022) Mentre sulla Piazza Rossa di Mosca hanno sfilato mezzi militari e soldati per il Giorno della Vittoria, il presidente francese Macron ed il cancelliere tedesco Scholz si sono incontrati a. Ancora una volta, il vertice ha sottolineato la necessità di sostenere la resistenza ucraina ed il conseguente invio di armi a Kiev: “Putin non ci lascia altra scelta: ha leso il principio dell’inviolabilità dei confini per il suo progetto di rivincita di un impero russo”, ha affermato Olaf Scholz. C’è, però, un limite fondamentale rimarcato dall’asse Parigi-: il conflitto non dovrà mai estendersi oltre i confini ucraini. Sia Macron che il cancelliere tedesco hanno parlato di rapida de-escalation, ma senza che l’Ucraina giunga ad un trattato di pace formato solo da diktat. Insomma, la volontà è quella di ostacolare l’offensiva di Putin, cercando in ...

