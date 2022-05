FOTO: Edge ha debuttato a Raw con un nuovo taglio di capelli (Di martedì 10 maggio 2022) Edge ha finalmente formato la sua nuova fazione The Judgment Day, e con essa ha fatto debuttare il suo nuovo taglio di capelli a Monday Night Raw! Da quando ha iniziato a trasformarsi nel nuovo personaggio più oscuro, i fan hanno visto la sua presenza cambiare e diventare più elaborata. Le cose hanno iniziato a svilupparsi ulteriormente con l’aggiunta di Damien Priest al suo fianco. Dopo le vicende di WrestleMania Backlash, questo gruppo ha raggiunto una nuova dimensione e con essa un nuovo aspetto per Edge. Il nuovo look Durante il suo match contro AJ Styles a WM Backlash, è stato svelato che Rhea Ripley si era ufficialmente unita alla stable del Judgment Day, diventando il terzo membro. Con questo trio che sembra aver raggiunto la sua ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 10 maggio 2022)ha finalmente formato la sua nuova fazione The Judgment Day, e con essa ha fatto debuttare il suodia Monday Night Raw! Da quando ha iniziato a trasformarsi nelpersonaggio più oscuro, i fan hanno visto la sua presenza cambiare e diventare più elaborata. Le cose hanno iniziato a svilupparsi ulteriormente con l’aggiunta di Damien Priest al suo fianco. Dopo le vicende di WrestleMania Backlash, questo gruppo ha raggiunto una nuova dimensione e con essa unaspetto per. Illook Durante il suo match contro AJ Styles a WM Backlash, è stato svelato che Rhea Ripley si era ufficialmente unita alla stable del Judgment Day, diventando il terzo membro. Con questo trio che sembra aver raggiunto la sua ...

