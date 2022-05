Formazioni ufficiali Aston Villa-Liverpool | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 10 maggio 2022) Ledi, valida come recupero della 33esima giornata di. Dopo il pareggio contro il Tottenham, i Reds ripartono dalla trasferta contro la squadra ora allenata dall’ex Gerrard con l’intenzione di tornare a casa con tre punti importanti per non lasciar scappare il Manchester City. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di martedì 10 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.