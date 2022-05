Format Coppa Italia | la Serie B fa delle richieste | la notizia

Advertising

infoitsport : Coppa Italia, Casini: “Non pensiamo ad un cambio del format” - 100x100Napoli : Le parole di Casini su Coppa Italia e VAR - CalcioPillole : #CoppaItaliaFrecciarossa, Casini: 'Non pensiamo ad un cambio del format' - LazioNews_24 : #Casini parla della #CoppaItalia - phierpez : Lega Serie A, Casini: 'Cambiare format Coppa Italia? Modello FA Cup è lontano per un fatto culturale'… -

... assimilato alla più o meno prestigiosadel nonno, e adesso è diventato imperdibile grazie ... Ildell'Eurovision non è per niente flessibile, la scaletta è precisa, i tempi sono stretti, ...Commenta per primo Lorenzo Casini , numero uno della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento , toccando i temi che qui vi proponiamo: 'Una modifica deldellaItalia In questo momento non è una priorità ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in ...La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, pe ...Il modello FA Cup Ma al momento non è previsto un cambio nell'immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club ...