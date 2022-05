Fondi: il litorale conquista la Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo (Di martedì 10 maggio 2022) Per il secondo anno consecutivo la Bandiera Blu sventola sul litorale di Fondi. L’ufficialità è arrivata poco prima di mezzogiorno nell’ambito della tradizionale videoconferenza convocata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per annunciare le città premiate e per illustrare criteri, adempimenti e novità. La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dall’amministrazione che, con la collaborazione di un nutrito parterre di interlocutori, sta lavorando sodo per migliorare i servizi e la fruibilità del litorale. Fondi Bandiera Blu «Il mantenimento della Bandiera Blu – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un risultato collettivo in quanto tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Per illaBlu sventola suldi. L’ufficialità è arrivata poco prima di mezzogiorno nell’ambito della tradizionale videoconferenza convocata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per annunciare le città premiate e per illustrare criteri, adempimenti e novità. La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dall’amministrazione che, con la collaborazione di un nutrito parterre di interlocutori, sta lavorando sodo per migliorare i servizi e la fruibilità delBlu «Il mantenimento dellaBlu – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – è un risultato collettivo in quanto tutti ...

