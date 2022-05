“Flowers” | Andy Warhol e la natura oggetto di produzione di massa

(Di martedì 10 maggio 2022) “L’attrazione che provo nel lasciare che le immagini si ripetano e ripetano all’infinito manifesta la mia convinzione: sprechiamo la maggior parte delle nostre vite a guardare invece che ad osservare”, “” un monito contro l’effimero e il superficiale. Con questa spiegazione l’artista simbolo della Pop Art espose la sua opera “listica” rendendo anche i fiori undidi. “” furono esposti per la prima volta nel 1964 a New York. Trasformati, modificati, astratti dal contesto originario, semplificati e moltiplicati all’inverosimile, i fiori dientrano nella storia della serigrafia e diventano uno dei suoi lavori più iconici ed amati. “”, storia di ...

Il gruppo delle cinque Marylin era esposto nella Factory diWarhol a New York ed è legato a ... L'enorme(207 207 cm) di Warhol , uno dei quadri preferiti di Doris Ammann, viene messo in ...Warhol nasce a Pittsburgh nel 1928 dove si laurea nel 1949 e nello stesso anno si trasferisce ... Le sue prime icone pop furono La Campbell' Soup, ie i volti più famosi del cinema come, ... Record: la Marilyn di Warhol venduta per 195 milioni di dollari Alimentata da un ritratto iconico, abbagliante e da record di Andy Warhol raffigurante Marilyn Monroe ... a cominciare dai grandi «Flowers» del 1964 con petali bianco fantasma e uno sfondo verde scuro ...Si tratta dell’opera più cara al mondo dopo il Salvator Mundi di Leonardo. Ad acquistarla è un mercante ben noto al mondo ...