Fiorentina vs Roma 2-0: l'Europa si tinge di Viola (Di martedì 10 maggio 2022) Termina il match delle ore 20.45 all'Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina vs Roma 2-0. I giallorossi dominati a Firenze. La squadra di Vincenzo Italiano risolve tutto in un tempo. Fiorentina vs Roma 2-0: giallorossi al collasso Unica nota positiva il ritorno in campo di Spinazzola sul finale. Il resto vede scendere in campo una Roma scialba, stanca, in evidente affanno. Una squadra che ha giocato più minuti rispetto le altre squadre e che molto probabilmente risparmia, non volutamente le forze per la finale di coppa. La Viola domina e vince meritatamente. Partita condizionata subito da un calcio di rigore al 5? traformato da Gonzalez. Risolve tutto nel primo tempo con il raddoppio di Bonaventura che chiude sul secondo palo una discesa da destra.

