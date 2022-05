Fiorentina-Roma, Tiago Pinto: “Non capiamo criterio Var. Si complimentano per finale Conference League e poi ci trattano così” (Di martedì 10 maggio 2022) “Arriviamo a due giornate dalla fine in una lotta intensa per l’Europa e continuiamo a non capire nulla. Ogni settimana abbiamo situazioni senza un criterio comprensibile. Qui c’è stato un tocco che è diventato rigore: chi conosce il protocollo sa che non è un episodio di intervento da Var. Non voglio andare contro nessun arbitro, guardiamo a noi stessi, tutti possono sbagliare ma arriviamo a fine stagione stanchi. Non voglio dire che abbiamo perso dei punti, ci sono stati però tanti episodi che sono stati unanimi nel giudizio sbagliato contro di noi. Sono stanco, ed è un anno e mezzo che continuo a non capire il criterio del Var“. Questo il duro sfogo di Tiago Pinto dopo Fiorentina-Roma, terminata 2-0; il chiaro riferimento è al contatto tra Nico Gonzalez e Karsdorp che, dopo ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Arriviamo a due giornate dalla fine in una lotta intensa per l’Europa e continuiamo a non capire nulla. Ogni settimana abbiamo situazioni senza uncomprensibile. Qui c’è stato un tocco che è diventato rigore: chi conosce il protocollo sa che non è un episodio di intervento da Var. Non voglio andare contro nessun arbitro, guardiamo a noi stessi, tutti possono sbagliare ma arriviamo a fine stagione stanchi. Non voglio dire che abbiamo perso dei punti, ci sono stati però tanti episodi che sono stati unanimi nel giudizio sbagliato contro di noi. Sono stanco, ed è un anno e mezzo che continuo a non capire ildel Var“. Questo il duro sfogo didopo, terminata 2-0; il chiaro riferimento è al contatto tra Nico Gonzalez e Karsdorp che, dopo ...

