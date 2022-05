Fiorentina, quanti elogi per Nico Gonzalez: «Dribbla tutti» (Di martedì 10 maggio 2022) L’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez è stato protagonista di una grande prestazione contro la Roma Nico Gonzalez è stato grandissimo protagonista in Fiorentina-Roma, non solo per il gol su rigore che ha aperto le marcature. Per La Gazzetta dello Sport è proprio l’argentino il miglior in campo con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Scatta, Dribbla chiunque, si procura il rigore, lo segna. Fosse un po’ più concreto in area…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’esterno dellaè stato protagonista di una grande prestazione contro la Romaè stato grandissimo protagonista in-Roma, non solo per il gol su rigore che ha aperto le marcature. Per La Gazzetta dello Sport è proprio l’argentino il miglior in campo con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Scatta,chiunque, si procura il rigore, lo segna. Fosse un po’ più concreto in area…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

