Fiorentina | Bonaventura | «Per l’Europa ci proveremo fino all’ultimo»

Advertising

SkySport : FIORENTINA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? rig. #Gonzalez (5') ? #Bonaventura (11') ? ? - forzaroma : #Fiorentina, #Bonaventura: “Dobbiamo al passo delle altre che si giocano l’Europa” #ASRoma - acfviola_pl : RT @SpaceViola_: L'esultanza di Bonaventura sotto la tribuna ?? #FiorentinaRoma #Fiorentina #SpaceViola - ViolaFiesole : RT @999RicordiViola: 2-0 dopo i primi 45' Gonzalez apre e fa la mitraglia di Bati, segue Bonaventura con un bacino al palo CHE FIORENTINA… - Fiorentinanews : Il retroscena di mercato: Bonaventura e quella squadra che ci aveva provato prima della #Fiorentina -

Il centrocampista dellaha parlato della corsa all'Europa della squadra viola. Le dichiarazioni Giacomo, centrocampista della, ai canali ufficiali viola ha parlato della corsa ...Giacomo, centrocampista della, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di ieri sera per 2 - 0 contro la Roma . L'ex Milan ha evidenziato quanto sarebbe importante stare al passo dei ...Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di ieri sera per 2-0 contro la Roma. L'ex Milan ha evidenziato quanto sarebbe importante stare al passo ...Giacomo Bonaventura è tornato dopo oltre due mesi tormentati perché ... Una differenza che tornerà utile alla Fiorentina per l'ultimo sprint, con l'Europa che lo aspetta, dopo qualche stagione senza, ...