Finale Juve-Inter, Allegri: "Coppa Italia non è ciliegina, è torta" (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – "Una bellissima serata, un derby d'Italia. Invece della ciliegina è la torta". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenta così la Finale di Coppa Italia in programma domani a Roma contro l'Inter. "Quando giochi una Finale, è normale che abbia un'importanza grossa, perché devi cercare di vincerla. Noi domani dobbiamo cercare di fare questo. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare. Ci vorranno pazienza, lucidità, lettura dei momenti della partita. Il calcio è una roba strano: dopo 2 minuti può sbloccarsi e diventare un'altra partita. Dobbiamo avere la lucidità di fare una buona gara e portare a casa la Coppa". Dubbi sulla formazione? "Qualcuno ne ho. Domani ...

