Finale di Coppa Italia Inter Juve, Roma si blinda: strade chiuse e deviazioni, le indicazioni per i tifosi (Di martedì 10 maggio 2022) Meno di 24 ore dal fischio d'inizio della Finale di Coppa Italia 2022 tra Juventus e Inter. Come per tutti i grandi eventi sportivi – ricordiamo che in corso al Foro Italico ci sono gli Internazionali di tennis – è stato varato il piano della mobilità con le modifiche alla viabilità e alle indicazioni fornite alle due tifoserie. strade chiuse e deviazioni a Roma per la Finale di Coppa Italia Partiamo dalle indicazioni per chi dovrà spostarsi in auto o con i mezzi pubblici domani, mercoledì 11 maggio 2022, nella Capitale. Intanto, come accade per tutte le partite di scena all'Olimpico, sulle strade attorno all'impianto ...

