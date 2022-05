Finale Coppa Italia, Allegri in conferenza stampa: “Ogni finale ha la sua importanza e domani vogliamo vincere” (Di martedì 10 maggio 2022) Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, finale della Coppa Italia 2021/2022 Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani affronterà l’Inter allo stadio Olimpico di Roma nella finale della Coppa Italia 2021/2022. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. È un po’ agitato?No, domani è una bellissima serata, un derby d’Italia. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà ... Leggi su intermagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Massimilianoinalla vigilia di Juventus-Inter,della2021/2022 Giornata di vigilia per la Juventus di Massimilianocheaffronterà l’Inter allo stadio Olimpico di Roma nelladella2021/2022. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. È un po’ agitato?No,è una bellissima serata, un derby d’. Giochiamo contro una squadra difficile da affrontare, contro cui abbiamo sempre fatto bene nelle partite precedenti. Ci vorrà ...

Advertising

Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - Inter : ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono stat… - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - GUNIT75 : RT @Inter: ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono state segnate da… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: #Allegri: 'Invece della ciliegina è la torta. Quando giochi una finale, è normale che abbia un’importanza grossa perché… -