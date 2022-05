Finale Champions League 2022 Uefa, Liverpool-Real Madrid: le info (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Finale di Champions League Uefa 2022, a sfidarsi sabato 28 maggio saranno Liverpool e Real Madrid. Il match si giocherà allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi: fischio di inizio alle ore 21.00. La Finale sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 – canale numero 5 del digitale terrestre – e in diretta su Sky. Per seguire la partita su pc, smartphone e tablet, sarà possibile utilizzare anche Mediaset Play. Come si legge sul sito dell’Uefa, il Liverpool, sei volte vincitore del trofeo, affronta il Real Madrid, 13 volte campione, in una ripetizione della finalissima del 2018. I Reds hanno battuto complessivamente il VillarReal 5-2 ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –di, a sfidarsi sabato 28 maggio saranno. Il match si giocherà allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi: fischio di inizio alle ore 21.00. Lasarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 – canale numero 5 del digitale terrestre – e in diretta su Sky. Per seguire la partita su pc, smartphone e tablet, sarà possibile utilizzare anche Mediaset Play. Come si legge sul sito dell’, il, sei volte vincitore del trofeo, affronta il, 13 volte campione, in una ripetizione della finalissima del 2018. I Reds hanno battuto complessivamente il Villar5-2 ...

