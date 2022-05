Filippine | il figlio del dittatore Marcos è presidente Dalla collezione di scarpe della madre alle torture del padre | la famiglia torna al potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Il tempo sembra aver cancellato il ricordo dei crimini, delledittatura,corruzione e delle ruberie nelle. Dopo 36 anni dal rovesciamento popolare del regime di Ferdinand, ilFerdinandJr., detto Bongbong, diventerà il prossimodel Paese raccogliendo così l’eredità di Rodrigo Duterte. Sembrano così lontani, e in effetti lo sono, gli anni in cui il Paese soffriva la dura repressionedittatura, con gli oppositori politici arrestati, torturati, costretti all’esilio e in alcuni casi anche uccisi. I tempi in cui un Paese in piena crisi economica, mai veramente superata, doveva assistere alla concentrazionericchezza nelle mani di una sola ...