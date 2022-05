FIFA, Infantino non si trattiene: novità a sorpresa per i Mondiali, è ufficiale (Di martedì 10 maggio 2022) Grosse novità in arrivo per la FIFA: l’annuncio del presidente Infantino è netto, ecco l’ufficialità circa la grande sorpresa in vista dei Mondiali novità in vista in casa FIFA. A pochi mesi dalla massima competizione intercontinentale, il celebre videogioco targato Electronic Arts è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Alle porte, un cambio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Grossein arrivo per la: l’annuncio del presidenteè netto, ecco l’ufficialità circa la grandein vista deiin vista in casa. A pochi mesi dalla massima competizione intercontinentale, il celebre videogioco targato Electronic Arts è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Alle porte, un cambio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilariofanto0 : @SkySportsNews Bisogna fare la #SuperLega al più presto, il calcio sta andando a rotoli. Non si capisce più niente.… - tuttoatalanta : FIFA 24 si farà, ma non per 'mano' di EA Sports. Infantino: 'E con questo nome, sarà il migliore'… - sportface2016 : Dopo la rottura con #EASports, #Infantino precisa: 'Il nome #FIFA rimarrà e sarà il gioco migliore; la strategia è… - Alger594 : @GianInfantino Gianni Infantino Tu non sei un uomo, sei un corrotto, vuoi eliminare la nazionale algerina, per non… - Kubbrik1 : Infantino #FIFA #Quatar -