FIFA cambia nome | ufficiale | dal 2023 il videogioco diventa EA Sports FC

Advertising

lillydessi : FIFA cambia nome, è ufficiale: diventerà EA Sports FC dal 2023 - - sportface2016 : #Fifa cambia nome, ufficiale: dal 2023 il popolare videogioco diventa #EASportsFC - tuttoatalanta : FIFA cambia nome: stop all'accordo con l'organismo che governa il calcio. Si chiamerà EA Sports FC… - TuttoMercatoWeb : FIFA cambia nome: stop all'accordo con l'organismo che governa il calcio. Si chiamerà EA Sports FC - italiatopgames : FIFA - Electronic Arts la fine di un connubio trentennale. Adesso cambia tutto? -

Fondamentalmente nonniente di che, a parte il nome. E a parte qualche competizioneche non sarà possibile giocare nella denominazione ufficiale. Le modalità di gioco che Ea Sports ...21 MILIONI DI SWITCH PREVISTE ENTRO MARZO 2023 La causa della flessione non: è la stessa che ...FONTE Notizie Relazionate Economia e Mercato Nintendo Articolo Nintendo Switch Sports batte...Niente più patrocinio della Fifa, ma cambierà ben poco per i videogiocatori ... Si tratta di ben più di un cambio di nome: come EA Sports, ci impegneremo per essere sicuri che EA Sports FC rappresenti ...È arrivata oggi l'ufficialità: il celebre videogioco FIFA cambia nome e si chiamerà EA Sports FC. La decisione è nata a causa delle differenze incolmabili che si ...