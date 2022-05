Fiera Milano consolida la ripresa: ricavi in crescita a 23,5 milioni (Di martedì 10 maggio 2022) Approvati i risultutati del primo trimestre 2022. Con il ritorno delle manifestazioni presenza e la riprogrammazione in crescita espositori e visitatori. L'ad Luca Palermo: "Si è aperta una nuova stagione fieristica con la consapevolezza che l’internazionalizzazione del Made in Italy e lo sviluppo economico del Paese siano favoriti, inevitabilmente, dall’industria fieristica italiana” Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Approvati i risultutati del primo trimestre 2022. Con il ritorno delle manifestazioni presenza e la riprogrammazione inespositori e visitatori. L'ad Luca Palermo: "Si è aperta una nuova stagione fieristica con la consapevolezza che l’internazionalizzazione del Made in Italy e lo sviluppo economico del Paese siano favoriti, inevitabilmente, dall’industria fieristica italiana”

