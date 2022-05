Ferrara | operaio cade da ponteggio e muore

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio di 36 anni è morto cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrar… - sempregilda : RT @gred_vet: Un altro operaio di 37 anni é morto sul lavoro a Ferrara, un altro è rimasto incastrato in un macchinario, è grave #MortiSulL… - Carlino_Ferrara : Infortunio sul lavoro oggi a Ferrara: muore operaio di 36 anni - PivaEdoardo : RT @gred_vet: Un altro operaio di 37 anni é morto sul lavoro a Ferrara, un altro è rimasto incastrato in un macchinario, è grave #MortiSulL… - AntScibilia : Ennesima morte sul lavoro Il ministro dei morti sul lavoro Orlando sempre latitante Operaio cade da un ponteggio e… -

Un altro giorno nero per il lavoro. Undi 36 anni è morto cadendo da un ponteggio: stava smontando un'impalcatura in un cantiere a. L'incidente è successo questa mattina, in via Borgo Punta. L'uomo, caduto dal quarto piano, ...Incidente mortale sul lavoro a. Nella mattinata di martedì 10 maggio, verso le 10, unedile 36enne di nazionalità egiziana è morto mentre stava lavorando in un cantiere in via Borgo Punta, al civico 187. Il ragazzo, ...Ferrara, 10 mag - "Una notizia terribile per tutta la città: nel terzo millennio non si può morire sul lavoro, per lavoro. La mia vicinanza alla famiglia del giovane operaio morto oggi a Ferrara".(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Ferrara. Un operaio, di origine egiziana, è morto dopo essere precipitato durante le operazioni per smontare un ponteggio nel corso di lavori di ...