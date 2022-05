Fedez, la notizia di queste ore è gravissima: il rapper ‘aggredito’ brutalmente | Fan senza parole (Di martedì 10 maggio 2022) Fedez, Il noto cantante italiano ha subito una dura aggressione che ha lasciato i suoi fan senza parole. Ciò che è successo è gravissimo Quest’anno le cattive notizie pervenute all’indirizzo di Fedez non sembrano purtroppo cessare. La malattia che l’ha colpito ha terrorizzato letteralmente la famiglia del rapper, il quale ha espresso tutto il suo dolore con un annuncio arrivato sui social network. La sua vita è stata messa a serio rischio da un tumore al pancreas, una patologia piuttosto rara se consideriamo che in Italia colpisce 4 o 5 persone circa su 100 mila, come riportato anche da ilmessaggero.it. Grazie alla prontezza della diagnosi ed alla tempestività dei medici che lo hanno operato, il marito di Chiara Ferragni è tornato a godere di buona salute. Il trentaduenne ha ripreso la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 10 maggio 2022), Il noto cantante italiano ha subito una dura aggressione che ha lasciato i suoi fan. Ciò che è successo è gravissimo Quest’anno le cattive notizie pervenute all’indirizzo dinon sembrano purtroppo cessare. La malattia che l’ha colpito ha terrorizzato letteralmente la famiglia del, il quale ha espresso tutto il suo dolore con un annuncio arrivato sui social network. La sua vita è stata messa a serio rischio da un tumore al pancreas, una patologia piuttosto rara se consideriamo che in Italia colpisce 4 o 5 persone circa su 100 mila, come riportato anche da ilmessaggero.it. Grazie alla prontezza della diagnosi ed alla tempestività dei medici che lo hanno operato, il marito di Chiara Ferragni è tornato a godere di buona salute. Il trentaduenne ha ripreso la ...

sonoViolet : @Moonlightshad1 Sono molto in dubbio se rt la 'notizia' perché anche il fatto che una testata decida di dare spazi… - vaux_hall : Questo tour di Chiara e Fedez delle ville siciliane in contemporanea alla notizia del Gattopardo in versione Netfli… - imgiovannim : Buongiorno con questa notizia ?? Chiara e Fedez a Palermo nel weekend ? - occhio_notizie : La notizia arriva dopo la conferma del ritorno ufficiale di Fedez come giudice? #xfactor2022 - comeitrucioli : RT @SdeRenato: La vera notizia non è che torni #Fedez al tavolo di #XFactor ma che continuino a fare XF. -