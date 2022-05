FederBio | tutti i numeri dei pesticidi nei terreni agricoli tradizionali e bio

Advertising

DM - Distribuzione Moderna

... bisogna eliminare da subitoi pesticidi con una persistenza ambientale molto lunga". © ... campagna di sensibilizzazione e di informazione promossa dal mondo del biologico () e sostenuta ......e AssoBio - appare in rapida crescita : basti pensare che solo 7 anni non raggiungeva il 20%. Il fenomeno è trainato da due elementi : da un lato vi è l'interesse dei consumatori verso... Emilia-Romagna sempre più bio con il protocollo d'intesa tra FederBio e Anci regionale FederBio, insieme a Legambiente ... I risultati dimostrano ancora una volta come nei terreni in cui si sono evitati tutti i pesticidi tradizionali la quantità di contaminazione del suolo che rischia ...Un italiano su due ha bevuto almeno un calice di vino biologico nel corso dell’ultimo anno. Il dato – emerso da un’indagine realizzata da Nomisma per conto di FederBio e AssoBio – appare in rapida cre ...