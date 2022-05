Fagioli: «Farò un tatuaggio per la promozione. Ritorno alla Juve? Sono pronto» (Di martedì 10 maggio 2022) Il centrocampista della Cremonese, ma di proprietà della Juventus, Fagioli ha parlato della promozione e del suo possibile futuro in bianconero Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della promozione in Serie A con i grigiorossi e del possibile futuro in bianconero. promozione – «Ho festeggiato, giustamente! Dopo la vittoria a Como i tifosi ci hanno aspettato in città e abbiamo festeggiato fino alle 4, comunque senza esagerare… Festa durante la Coppa Italia? È vero, mannaggia, purtroppo me la perdo! Spero che anche i nostri tifosi rinuncino per venire da noi a festeggiare». MESSAGGI DI COMPLIMENTI – «Da Morata, è un mio caro amico e mi ha scritto subito. Poi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Il centrocampista della Cremonese, ma di proprietà dellantus,ha parlato dellae del suo possibile futuro in bianconero Nicolò, centrocampista della Cremonese ma di proprietà dellantus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dellain Serie A con i grigiorossi e del possibile futuro in bianconero.– «Ho festeggiato, giustamente! Dopo la vittoria a Como i tifosi ci hanno aspettato in città e abbiamo festeggiato fino alle 4, comunque senza esagerare… Festa durante la Coppa Italia? È vero, mannaggia, purtroppo me la perdo! Spero che anche i nostri tifosi rinuncino per venire da noi a festeggiare». MESSAGGI DI COMPLIMENTI – «Da Morata, è un mio caro amico e mi ha scritto subito. Poi ...

Advertising

CalcioNews24 : Dalla promozione con la #Cremonese al futuro alla #Juve, parla #Fagioli - idirinho_93 : @danilevicis Ti prego togli Rabiot hahaha, non voglio mai più vederlo con la maglia della Juventus Comunque sono d’… - Robbyro58 : @LeonettiFrank Buongiorno Franco, Gatti, Miretti, Fagioli, Rovella li lascerei in rosa. Perché spendere soldoni se… - paoloangeloRF : PAGELLONE Sernicola faro nel buio, Valeri utile, Ciofani in difficoltà, Fagioli spento -

Juve, c'è la contropartita tecnica giusta per l'assalto a Milinkovic - Savic E il club bianconero potrebbe avere in mano la contropartita tecnica giusta per abbassare la richiesta economica di Lotito: Sarri è rimasto impressionato dalla crescita di Fagioli , protagonista di ... Viabilità e trasporti: incontro a Gubbio con assessore Melasecche. Bus per Urbino e aeroporto, una nuova Contessa e interventi su ... Infine la strada del Bottaccione: Gubbio ha chiesto di affrontare la riqualificazione in sicurezza della strada ex regionale in cui si svolge annualmente il Trofeo Fagioli; si è concordata la ... E il club bianconero potrebbe avere in mano la contropartita tecnica giusta per abbassare la richiesta economica di Lotito: Sarri è rimasto impressionato dalla crescita di, protagonista di ...Infine la strada del Bottaccione: Gubbio ha chiesto di affrontare la riqualificazione in sicurezza della strada ex regionale in cui si svolge annualmente il Trofeo; si è concordata la ...