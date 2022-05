Facebook rimuove “Amici nelle vicinanze” e altre funzionalità legate alla geolocalizzazione

(Di martedì 10 maggio 2022) La funzioneha vita breve. A renderlo noto è statostesso, iniziando a informare i suoi utenti tramite una notifica delle app sia su iOS che su Android che questa ecaratteristiche che si fondano sullanon saranno più disponibili. Il cambiamento dovrebbe avvenire a fine mese – precisamente il 31 maggio 2022 – e le ragioni che ci sono dietro non sono state rese note in modo chiaro e inequivocabile. LEGGI ANCHE >>> I dati dei pazienti delle cliniche abortive degli Stati Uniti vengono venduti La funzionenon esisterà più Come riporta 9to5mac, a sparire «presto» insiemefunzione che ...

Dopo solo un anno di servizio, Facebook si sta tirando fuori dal mondo dei podcast per concentrarsi sul metaverso ...