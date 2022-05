F1, Toto Wolff: “Il GP di Spagna decisivo per la Mercedes, se la W13 ‘fiancate zero’ non funziona potremmo abbandonarla” (Di martedì 10 maggio 2022) La Mercedes non sta certo vivendo l’inizio di stagione che si aspettava. Dopo cinque gare, non solo le Frecce d’Argento sono ancora a bocca asciutta, ma non sono proprio mai apparse in condizione di puntare al successo. I due podi conquistati da Lewis Hamilton in Bahrain e George Russell in Australia sono arrivati in GP in cui si sono verificati due ritiri nel quartetto composto dalle Red Bull e dalle Ferrari. La RB18 e la F1-75 si stanno rivelando nettamente superiori rispetto alla W13, che rischia seriamente di passare alla storia come la monoposto con cui è finita l’egemonia della Casa di Stoccarda. Il progetto è apparso subito estremo, essendo praticamente privo di fiancate. Al riguardo, Toto Wolff ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla testata motorsport.com dalle quali si evince come si stia valutando l’ipotesi di una ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Lanon sta certo vivendo l’inizio di stagione che si aspettava. Dopo cinque gare, non solo le Frecce d’Argento sono ancora a bocca asciutta, ma non sono proprio mai apparse in condizione di puntare al successo. I due podi conquistati da Lewis Hamilton in Bahrain e George Russell in Australia sono arrivati in GP in cui si sono verificati due ritiri nel quartetto composto dalle Red Bull e dalle Ferrari. La RB18 e la F1-75 si stanno rivelando nettamente superiori rispetto alla W13, che rischia seriamente di passare alla storia come la monoposto con cui è finita l’egemonia della Casa di Stoccarda. Il progetto è apparso subito estremo, essendo praticamente privo di fiancate. Al riguardo,ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla testata motorsport.com dalle quali si evince come si stia valutando l’ipotesi di una ...

