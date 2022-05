F1, Liberty Media: “Un nuovo team nel circus? Non ce n’è l’esigenza” (Di martedì 10 maggio 2022) Mentre il Mondiale di F1 entra sempre di più nel vivo, col circus che, vissuta la tappa elettrizzante di Miami, ora pensa al ritorno in Europa per il Gp di Barcellona, Liberty Media guarda al futuro del suo business. Intervistato da Bloomberg, l’amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, ha risposto a una domanda riguardante il possibile ingresso di un nuovo team, l’eventuale undicesimo, sulla griglia di partenza del Mondiale: “Una volta c’erano fino a 15 o 20 squadre sulla griglia. Sono scesi a 10 proprio quando siamo entrati in questo sport. Manor, che era l’undicesima squadra, è entrata in amministrazione controllata nel Regno Unito, è fallita ed è stata venduta per una sterlina”. Poi ha precisato: “Ora la squadra in fondo, proprio perché sono tutti ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Mentre il Mondiale di F1 entra sempre di più nel vivo, colche, vissuta la tappa elettrizzante di Miami, ora pensa al ritorno in Europa per il Gp di Barcellona,guarda al futuro del suo business. Intervistato da Bloomberg, l’amministratore delegato di, Greg Maffei, ha risposto a una domanda riguardante il possibile ingresso di un, l’eventuale undicesimo, sulla griglia di partenza del Mondiale: “Una volta c’erano fino a 15 o 20 squadre sulla griglia. Sono scesi a 10 proprio quando siamo entrati in questo sport. Manor, che era l’undicesima squadra, è entrata in amministrazione controllata nel Regno Unito, è fallita ed è stata venduta per una sterlina”. Poi ha precisato: “Ora la squadra in fondo, proprio perché sono tutti ...

