F1, Christian Horner: “Eravamo molto vicini al ritiro con Perez, abbiamo perso potenza” (Di martedì 10 maggio 2022) Christian Horner ha rivelato alla stampa delle ulteriori informazioni in merito al problema avuto durante il Gran Premio di Miami da parte di Sergio Perez. Il messicano ha concluso al quarto posto il round americano alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). La seconda Red Bull ha avuto un calo di potenza nelle fasi che hanno preceduto la prima ed unica neutralizzazione dell’evento. Il problema è stato ricondotto ad un guasto di un sensore che ha innescato lo spegnimento automatico di alcuni sistemi. Gli ingegneri sono intervenuti e prontamente hanno risolto dal box il danno. Il team principal della formazione austriaca ha affermato come riportato da ‘Motorsport.com’. “Eravamo molto vicini al ritiro. Dobbiamo lavorare con Honda al fine di ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)ha rivelato alla stampa delle ulteriori informazioni in merito al problema avuto durante il Gran Premio di Miami da parte di Sergio. Il messicano ha concluso al quarto posto il round americano alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). La seconda Red Bull ha avuto un calo dinelle fasi che hanno preceduto la prima ed unica neutralizzazione dell’evento. Il problema è stato ricondotto ad un guasto di un sensore che ha innescato lo spegnimento automatico di alcuni sistemi. Gli ingegneri sono intervenuti e prontamente hanno risolto dal box il danno. Il team principal della formazione austriaca ha affermato come riportato da ‘Motorsport.com’. “al. Dobbiamo lavorare con Honda al fine di ...

