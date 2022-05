Eurovision vs Sanremo, lo stupore del pubblico italiano: "Non siamo abituati a tutta questa velocità" (Di martedì 10 maggio 2022) Il pubblico che in Italia sta commentando l'Eurovision non ha potuto fare a meno di notare un "dettaglio". L'estrema velocità con cui si stanno susseguendo le esibizioni sul palco del Pala Alpitour di Torino rispetto al Festival di Sanremo. Ecco alcune delle reazioni social più ironiche e divertenti. Leggi su lastampa (Di martedì 10 maggio 2022) Ilche in Italia sta commentando l'non ha potuto fare a meno di notare un "dettaglio". L'estremacon cui si stanno susseguendo le esibizioni sul palco del Pala Alpitour di Torino rispetto al Festival di. Ecco alcune delle reazioni social più ironiche e divertenti.

_the_jackal : Ma scusate sta già finendo la prima puntata dell'Eurovision? Ma quanto siamo traumatizzati da Sanremo? #ESC2022 #TJEurovision - FranAltomare : Questa sera l’#Eurovision chiude alle 23:30, alla stessa ora a Sanremo saremmo stati a metà del primo sketch di Fiorello. #Esc2022 - MarioManca : 17 cantanti in 27 minuti (ma senza tutti gli intermezzi di spettacolo che ci sono a Sanremo, diciamolo). #EUROVISION - ennitdrk : RT @loveforcaptnswn: la velocità con cui si susseguono queste esibizioni davvero inconcepibile per noi italiani abituati alle mille ospitat… - possospiegaree : Dato che è già finito qualcuno ha voglia di rivedersi una puntata di sanremo su raiplay? Così, giusto per stare in tema #Eurovision #ESCita -