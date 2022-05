Eurovision Song Contest 2022, stasera la prima semifinale occhi puntati sui ‘Maneskin ucraini’ (la Kalush band), al momento grandi favoriti (Di martedì 10 maggio 2022) Se dopo decenni di ‘torpore’ e disinteresse, oggi si respira questo ritrovato entusiasmo intorno al Contest musicale europeo, lo si deve principalmente all’enorme successo riscosso dai Maneskin che, prima a Sanremo, poi via via ‘nel mondo’, hanno sdoganato una forma di rock come non se ne vedeva da anni. Attenzione, urge subito sottolineare che, come al solito, per nulla ‘ispirati’ dal precedente rappresentato dalla giovane band romana, quest’anno l’Italia, prima con Mahmood & Bianco, tornerà a ridisegnare un’Italia tipicamente ‘melodica’, esattamente così come da anni non funzionava più fuori dai confini nazionali. Una precisazione ‘doverosa’ per arginare da subito un successo che in questa edizione difficilmente arriveremo a bissare. Eurovision Song Contest ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) Se dopo decenni di ‘torpore’ e disinteresse, oggi si respira questo ritrovato entusiasmo intorno almusicale europeo, lo si deve principalmente all’enorme successo riscosso dai Maneskin che,a Sanremo, poi via via ‘nel mondo’, hanno sdoganato una forma di rock come non se ne vedeva da anni. Attenzione, urge subito sottolineare che, come al solito, per nulla ‘ispirati’ dal precedente rappresentato dalla giovaneromana, quest’anno l’Italia,con Mahmood & Bianco, tornerà a ridisegnare un’Italia tipicamente ‘melodica’, esattamente così come da anni non funzionava più fuori dai confini nazionali. Una precisazione ‘doverosa’ per arginare da subito un successo che in questa edizione difficilmente arriveremo a bissare....

Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Tg3web : Parte domani a Torino l'Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin un anno fa, l'Italia cerca la seconda… - RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 10 Maggio 2022: Parte l'#Eurovision Song Contest 2022, tra l'ultima di Un'altra verità, lo ... - coralinevibeson : Buonasera signore e signori. Benvenuti all'Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino ???? #eurovision -