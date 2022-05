Eurovision | Mika si pente per le sue parole | “È vero | l’ho detto e vorrei non averlo fatto” Laura Pausini annuncia l’omaggio a Raffaella Carrà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022): “FAREMO UN OMAGGIO ALLA” “Questa è una manifestazione molto importante per dare un messaggio di unione europea. Per me è un viaggio complicato ma sono felicissima di farlo. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro e diretto attraverso la musica perché ci sono molti giovani che stanno soffrendo a causa di quello che stiamo vivendo e come madri e padri dobbiamo dare loro la possibilità di respirare, cantare canzoni e ballare. Ci stiamo lavorando da settimane e da mesi. Con Alessandro efacciamo riunioni su riunioni con gli autori che ci ascoltano, accolgono i nostri suggerimenti. I tempi sono serratissimi così come le prove. Non possiamo andare oltre i minuti segnati nel contatore. Ho proposto di fare un tributo alla grande. C’è una scaletta serrata ...