Eurovision, l'Ucraina va in finale. Qualificate anche Norvegia, Grecia e Moldavia: i risultati della prima semifinale (Di martedì 10 maggio 2022) La finale inizia a comporsi. Dopo la chiusura delle votazioni, gli Stati che partecipano all'Eurovision Song Fest hanno scelto quali saranno i primi dieci finalisti, oltre ai Big Five che conservano il loro posto. Italia compresa. Tra i Paesi che hanno conquistato il diritto di partecipare alla finale di sabato 14 maggio c'è una grande attesa: l'Ucraina. La Kalush Orchestra è data per favorita nei pronostici, le quotazioni dei bookmaker arrivano fino a un 49 per cento di probabilità di vittoria. Oltre a questi gli altri Paesi ad aver avuto accesso alla finale sono: Svizzera, Armenia, Islanda, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Lituania e Olanda.

IlContiAndrea : È l'#Ucraina la mia preferita di questa Semifinale (spoiler ho già visto le prove quindi posso dirlo). Non lo dico… - saverioraimondo : Alessandro Orsini: “L’#Ucraina si arrenda e abbandoni #Eurovision “ - ShooterHatesYou : Cosa è l’Ucraina all’#Eurovision ??????#ESCita - firetotherain6 : Il rischio che vinca l'Ucraina è altissimo,ma più alta sarà la quantità di lamentele che ci saranno dopo #Eurovision #esc2022 - ArielObsidian91 : Gente che grida già al buonismo perché l'Ucraina è passata in finale, come se non potesse andare avanti anche senza… -