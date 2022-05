Eurovision 2022, nuove regole da stasera al Village del Valentino (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Eurovision 2022, a seguito dell’elevato afflusso di pubblico al parco del Valentino nello spazio dell’Eurovision Village, la Città di Torino ha deciso di introdurre alcune migliorie per rendere più efficace e funzionale l’accesso all’area. In particolare, a partire da questa sera, verranno comunicati all’esterno, in corrispondenza dei varchi di accesso, l’effettiva disponibilità di capienza interna al fine di evitare che le persone si accodino inutilmente all’ingresso anche quando la capienza stessa massima è stata raggiunta. La reale capienza sarà diffusa anche sul sito della Città di Torino – comune.torino.it/Eurovision – e sui canali social della Città. Verranno, inoltre, intensificati i presidi sul perimetro esterno da parte della Polizia Municipale. Lo comunica in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) –, a seguito dell’elevato afflusso di pubblico al parco delnello spazio dell’, la Città di Torino ha deciso di introdurre alcune migliorie per rendere più efficace e funzionale l’accesso all’area. In particolare, a partire da questa sera, verranno comunicati all’esterno, in corrispondenza dei varchi di accesso, l’effettiva disponibilità di capienza interna al fine di evitare che le persone si accodino inutilmente all’ingresso anche quando la capienza stessa massima è stata raggiunta. La reale capienza sarà diffusa anche sul sito della Città di Torino – comune.torino.it/– e sui canali social della Città. Verranno, inoltre, intensificati i presidi sul perimetro esterno da parte della Polizia Municipale. Lo comunica in ...

