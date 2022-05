Eurovision 2022, l’eleganza grintosa di Laura Pausini in rosa Valentino: i look della prima serata in anteprima – FOTO (Di martedì 10 maggio 2022) È ufficialmente il colore dell’anno e non poteva mancare ad illuminare le notti dell’Eurovision Song Contest 2022. Stiamo parlando del PP Pink, l’iconico rosa lanciato dal direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli nella sua ultima sfilata lo scorso marzo a Parigi, entrato subito nel cuore delle celebrity ma non solo. E così, dopo averlo visto nel completo custom made sfoggiato da Laura Pausini nel photocall dell’evento, è arrivata la notizia: per la prima serata, la cantante qui in veste di conduttrice indosserà tre look in total PP Pink. L’indiscrezione trapelata con gli scatti delle prove ufficiali è stata confermata ufficialmente da Vogue, che ha pubblicato in anteprima i dettagli degli abiti con i bozzetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) È ufficialmente il colore dell’anno e non poteva mancare ad illuminare le notti dell’Song Contest. Stiamo parlando del PP Pink, l’iconicolanciato dal direttore creativo diPierpaolo Piccioli nella sua ultima sfilata lo scorso marzo a Parigi, entrato subito nel cuore delle celebrity ma non solo. E così, dopo averlo visto nel completo custom made sfoggiato danel photocall dell’evento, è arrivata la notizia: per la, la cantante qui in veste di conduttrice indosserà trein total PP Pink. L’indiscrezione trapelata con gli scatti delle prove ufficiali è stata confermata ufficialmente da Vogue, che ha pubblicato in antei dettagli degli abiti con i bozzetti ...

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - adrianocastrale : RT @Raiofficialnews: Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione @LauraPausin… - pameladiverona : RT @ValterRimini: Mozione del #m5s di aiuto ai giovani NON RETRIBUITI bocciata dal sindaco di Torino del PD, e fino a 9 gg fa .@EnricoLetta… -