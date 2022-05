Euro 2024 in Germania: Uefa ufficializza le dieci sedi, finale a Berlino il 14 luglio (Di martedì 10 maggio 2022) Euro 2024, come è noto, si terrà in Germania. L’Uefa lo ha confermato quest’oggi e in un comunicato ha reso note anche le sedi della manifestazione continentale per nazioni in cui l’Italia si presenterà ai nastri di partenza con lo status di campione in carica. Saranno dieci le città in cui si giocherà, divise in tre macro aree, nord-est, sud e ovest, nell’ambito di una sostenibilità che farà sì che le squadre giochino in non più di due zone diverse, per evitare lunghi spostamenti delle delegazioni. Queste le sedi della rassegna: “Nord/Nordest” (Berlino, Amburgo, Lipsia), “Ovest” (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e “Sud” (Francoforte, Monaco, Stoccarda). La finale si giocherà il 14 luglio ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022), come è noto, si terrà in. L’lo ha confermato quest’oggi e in un comunicato ha reso note anche ledella manifestazione continentale per nazioni in cui l’Italia si presenterà ai nastri di partenza con lo status di campione in carica. Sarannole città in cui si giocherà, divise in tre macro aree, nord-est, sud e ovest, nell’ambito di una sostenibilità che farà sì che le squadre giochino in non più di due zone diverse, per evitare lunghi spostamenti delle delegazioni. Queste ledella rassegna: “Nord/Nordest” (, Amburgo, Lipsia), “Ovest” (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e “Sud” (Francoforte, Monaco, Stoccarda). Lasi giocherà il 14...

