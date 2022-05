Ettore Scola: il cinema dolceamaro che racconta la nostra storia (Di martedì 10 maggio 2022) Il cinema italiano non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Il 10 maggio di 91 anni fa, nasceva a Trevico l’indimenticabile Ettore Scola. Un personaggio che lascia un segno indelebile – prima come sceneggiatore, poi come regista – grazie alla sua unicità nel raccontare le mille sfaccettature del nostro paese. Una voce autentica, coraggiosa, romantica e al contempo disillusa, quella di Scola. Un cinema dolceamaro, in cui l’eco della commedia all’italiana si mischia perfettamente con uno spiccato senso di realismo; la critica lo definirà giustamente di ‘’impatto sociale’’. Ettore Scola, dal cinema al primo amore: il disegno ‘’Ci ha insegnato che si può ridere di tutto.’’ Silvia Scola, regista, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Ilitaliano non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Il 10 maggio di 91 anni fa, nasceva a Trevico l’indimenticabile. Un personaggio che lascia un segno indelebile – prima come sceneggiatore, poi come regista – grazie alla sua unicità nelre le mille sfaccettature del nostro paese. Una voce autentica, coraggiosa, romantica e al contempo disillusa, quella di. Un, in cui l’eco della commedia all’italiana si mischia perfettamente con uno spiccato senso di realismo; la critica lo definirà giustamente di ‘’impatto sociale’’., dalal primo amore: il disegno ‘’Ci ha insegnato che si può ridere di tutto.’’ Silvia, regista, ...

