Esordio vincente a Roma per Sinner. Ora la sfida con Fognini

Jannik Sinner nel suo primo turno agli Internazionali Bnl d'Italia si è 'sbarazzato' dello spagnolo Pedro Martinez, numero 40 del ranking mondiale in un'ora e 24, due set (6-4, 6-3) e con il tifo del campo centrale by night. 

Lo scontro con Fognini

Ne resterà uno solo. Perché domani il derby Fognini-Sinner del secondo turno deciderà chi sarà l'unico azzurro che dopo la disfatta collettiva, maschile e femminile, nei primi turni, terrà alta la bandiera italiana negli ottavi del tabellone. Ma l'importanza del match in scena sul Centrale, alle 19, non si deve solo a una questione di rappresentanza italica nel Master 1000 della Capitale, privato, già prima di cominciare, del Romano Matteo Berrettini e dell'altro infortunato Lorenzo Musetti. Fogna contro the fox, come si fa chiamare Jannik, derby italico ...

