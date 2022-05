Esce a sorpresa il nuovo album di Liberato: tutto su Liberato II e il testo del singolo Partenope (Di martedì 10 maggio 2022) Il nuovo album di Liberato è Liberato II ed è uscito a sorpresa nelle ultime ore di martedì 9 maggio, senza alcun preavviso. Il cantautore Partenopeo misterioso ritorna con grande gloria e una grande sorpresa: 7 tracce tutte nuove e un nuovo singolo Partenope, accompagnato da un video ufficiale. Il nuovo album di Liberato Liberato II arriva a due anni di distanza da Liberato (2019), l’album di debutto del rapper mascherato lanciato dopo aver costellato la scena italiana con singoli di successo. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) IldiII ed è uscito anelle ultime ore di martedì 9 maggio, senza alcun preavviso. Il cantautoreo misterioso ritorna con grande gloria e una grande: 7 tracce tutte nuove e un, accompagnato da un video ufficiale. IldiII arriva a due anni di distanza da(2019), l’di debutto del rapper mascherato lanciato dopo aver costellato la scena italiana con singoli di successo. ...

